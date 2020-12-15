Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва рассказала, что во время своей карьеры вела спортивные дневники.

«Помните, я вам рассказывала о личном дневнике? А сейчас представляю вашему вниманию спортивные дневники! И их у меня, честно признаться, больше, чем личных», — написала Боброва на своей странице в «Инстаграме».

Она отметила, что немногие спортсмены ведут дневники, однако ей они очень помогали. Екатерина пояснила, что записывала всё, что было сделано на тренировках — количество прокатов, ошибки, замечания тренера, свой вес и ощущения от занятия.

Боброва подчеркнула, что вела дневник и во время соревнований: записывала, какие оценки поставили судьи, какие помарки были допущены и тд.

«Сейчас перечитываю и сердце кровью обливается. Как же я переживала каждый провал! Каждую неудачу или то, что не получается на тренировках! Как я радовалась каждой победе!» — написала Боброва.

Напомним, Боброва выступала в танцах на льду с Дмитрием Соловьевым. В 2019 году фигуристка объявила о завершении карьеры.