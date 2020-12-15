Бывший голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев поделился ожиданиями от матча сине-бело-голубых со «Спартаком» в 19-м туре РПЛ.

«Противостояние Питера и Москвы всегда привлекает пристальное внимание. Сейчас «Зенит» и «Спартак» — лидеры, поэтому хотелось бы много забитых голов в матче, искрометных ситуаций», — сказал Малафеев, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

При этом экс-футболист отметил, что если игра будет интересный, то вряд ли в ней будет большое количество забитых мячей — команды начнут осторожничать. По мнению Малафеева, «Зенит» отчасти можно считать фаворитом, а матч будет иметь большое значение в борьбе за медали.

Напомним, «Зенит» примет «Спартак» на своем поле, матч пройдет на «Газпром-Арене» в Петербурге 16 декабря и начнется в 20:00 мск.