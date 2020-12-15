Американский боец UFC Тони Фергюсон поделился мнением о поражении от бразильца Чарльза Оливейры на турнире UFC 256.

По словам Фергюсона, он проиграл и не будет оправдываться, так как вместо того, чтобы защищаться, боец брал на себя урон.

Он отметил, что его рука после рычага локтя в порядке, а психологическая устойчивость позволила ему вытерпеть боль. Фергюсон добавил, он благодарен, поскольку в этом году много о себе узнал.

«Я не прекращаю погоню за величием. Я далек от завершения карьеры, хейтерам пора это понять», — написал Фергюсон в своем Instagram.

Напомним, американский боец Тони Фергюсон проиграл Чарльзу Оливейре в соглавном бою турнира UFC 256, который проходил в Лас-Вегасе (США).

Все три рефери отдали победу бразильскому бойцу с одинаковым счетом 30-27. Для Оливейры эта победа стала восьмой подряд, а у Фергюсона, таким образом, уже два поражения за год. В мае американец проиграл своему соотечественнику Джастину Гэтжи в поединке за временный титул в легком весе.