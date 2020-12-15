Буянова: Желаю Сотниковой найти спортсмена, который верил бы ей так, как Аделина верила мне

Тренер по фигурному катанию Елена Буянова прокомментировала решение своей бывшей ученицы Аделины Сотниковой открыть школы фигурного катания.

По словам Буяновой, она уважает, когда человек устремлен, у него есть цель, и он хочет сам всего достичь. Она отметила, поэтому такие характеры становятся олимпийскими чемпионами.

«Желаю ей удачи, найти своего спортсмена, который бы шел за ней и верил бы ей так, как верила мне сама Аделина», – сказала Буянова, слова которой приводит «Р-Спорт».

Ранее бывшая фигуристка Аделина Сотникова пообещала, что в своей школе она воспитает олимпийскую чемпионку.