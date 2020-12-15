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  • 13:24,  15 декабря 2020
Фигурное катание
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Буянова: Желаю Сотниковой найти спортсмена, который верил бы ей так, как Аделина верила мне

Буянова: Желаю Сотниковой найти спортсмена, который верил бы ей так, как Аделина верила мне
Елена Буянова. Фото: скриншот видео

Тренер по фигурному катанию Елена Буянова прокомментировала решение своей бывшей ученицы Аделины Сотниковой открыть школы фигурного катания.

По словам Буяновой, она уважает, когда человек устремлен, у него есть цель, и он хочет сам всего достичь. Она отметила, поэтому такие характеры становятся олимпийскими чемпионами.

«Желаю ей удачи, найти своего спортсмена, который бы шел за ней и верил бы ей так, как верила мне сама Аделина», – сказала Буянова, слова которой приводит «Р-Спорт».

Ранее бывшая фигуристка Аделина Сотникова пообещала, что в своей школе она воспитает олимпийскую чемпионку.

Напомним, Сотникова официально завершила карьеру и открыла свою школу фигурного катания.

Отметим, вчера, 14 декабря, в Москве состоялась презентация автобиографии бывшей фигуристки.

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