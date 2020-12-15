Евсеев об Урунове: Он не выглядел старше своих лет

Бывший главный тренер башкирской «Уфы» Вадим Евсеев отреагировал на слова Сергея Юрана, который заявил, что Остон Урунов старше официально заявленного возраста.

«Про возраст Урунова мне сказать нечего. Никаких других данных, кроме паспортных. Он не выглядел старше своих лет. Для меня он был как ребенок», — написал Евсеев в своем Instagram.