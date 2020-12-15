Валиева о падении в ПП на 5-м этапе Кубка России: Решила накакать где-то

Российская фигуристка Камила Валиева рассказала о своем выступлении в пятом этапе Кубка России.

«Когда уже все сложные элементы сделала и оставалось совсем немного, я решила… Скажем так, накакать где-то», — заявила Валиева, слова которой приводит «Первый канал».

По словам фигуристки, когда тренер хвалит, это хорошо, так как он видит тебя каждый день во всех состояниях — как в самом лучшем, так и худшем. Она отметила, когда хвалят, значит, ты точно сделал свой максимум.

Напомним, в произвольной программе Камила Валиева упала с тройного лутца и выполнила с помаркой четверной флип. После проката тренер Этери Тутберидзе сказала: «Ты не оставляешь шанса тебя похвалить». В произвольной программе Валиева также исполнила два четверных тулупа — сольно и в каскаде с двойным.