Полузащитник московского «Торпедо» Илья Берковский может стать футболистом московского «Локомотива».

Об этом сообщает «Чемпионат». По информации портала со ссылкой на источники, близкие к окружению игрока и красно-зеленым, 20-летний футболист близок к переходу в команду под руководством Марко Николича.

Отметим, в текущем сезоне Футбольной национальной лиги Илья Берковский забил шесть голов в 21 матче.

До перехода в «Торпедо» Илья Берковский выступал в составе омского «Иртыша» в ПФЛ.

Ранее СМИ сообщали, что в московском «Локомотиве» приняли решение попрощаться с генеральным директором клуба Василием Кикнадзе. Кикнадзе будет работать на своем посту до конца 2020 года, после чего с высокой долей вероятности покинет пост по итогам заключительного заседания совета директоров, которое запланировано на конец декабря.