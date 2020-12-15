«Зенит» на своем поле примет «Спартак» в матче 19-го тура Российской футбольной Премьер-Лиги. Игра будет проходить в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром-Арена» сегодня, 16 декабря, стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым, несмотря на то, что он москвич. Для него сделали исключение, так как он является арбитром ФИФА.

В составе «Спартака» не сыграет бывший нападающий «Зенита» Александр Кокорин: он остался в Москве из-за мышечных болей. Ранее он пропустил игру красно-белых с «Сочи».

Напомним, после 17 туров «Зенит» является единоличным лидером турнирной таблицы с 28 очками. «Спартак», набрав 35 баллов, идет на втором месте.