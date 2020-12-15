Российская премьер-лига уйдет на зимнюю паузу после 19-го тура, который стартует сегодня, 16 декабря, тремя матчами.

В 18:00 по московскому времени начнутся две встречи: «Ротор» примет тульский «Арсенал», а «Динамо» на выезде сыграет с «Сочи».

После 17 туров «Ротор» является аутсайдером чемпионата и занимает последнее место с 11 очками. «Арсенал», набрав 14 очков, идет 13-м и находится в зоне стыковых матчей. «Динамо» и «Сочи» набрали по 30 очков и занимают пятое и шестое места соответственно.

В 20:00 стартует центральный матч тура: «Зенит» на своем поле примет московский «Спартак». За красно-белых не сыграет Александр Кокорин, из-за мышечных болей он не полетел с командой в Петербург.

«Зенит» идет на первом месте таблицы с 38 очками, «Спартак» (35) — второй.