Сергей Колесников, массажист нападающего «Спартака» Александра Кокорина, прокомментировал проблемы со здоровьем футболиста. Ранее форвард пропустил матч с «Сочи», а теперь не сыграет с «Зенитом» из-за мышечных болей.

«Саша просто травмировался. Он очень хотел сыграть с «Сочи» и «Зенитом». Не ищите заговора. Это просто стечение обстоятельств. Непруха такая», — сказал Колесников, слова которого приводит «Чемпионат».

Он добавил, что уже вернулся в Петербург, поскольку Кокорин отпустил его в отпуск.

Напомним, «Спартак» на выезде сыграет с «Зенитом» в рамках 19-го тура РПЛ. Игра будет проходить на «Газпром-Арене» в Петербурге завтра, 16 декабря, стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.

«Зенит» с 38 очками единолично возглавляет турнирную таблицу РПЛ, «Спартак» (35) — второй.