Полузащитник «АЗ Алкмар» Тён Копмейнерс попал в сферу интересов московского «Спартака».

Как сообщает «Москва.ру», красно-белые могут усилиться 22-летним голландским хавбеком уже в зимнее трансферное окно.

Копмейнерс защищает цвета клуба «АЗ» с 2017 года, до этого выступал за молодежный состав команды, с которым стал победителем Тведедивизи. С 2015 по 2020 год вызывался в сборные Нидерландов разных возрастов, а в нынешнем сезоне дебютировал за основную национальную команду, в составе которой провел один матч.

Напомним, «Спартак» на данный момент идет на втором месте турнирной таблицы РПЛ, набрав 35 очков по итогам 17 встреч. В среду, 16 декабря, красно-белые сыграют с лидером чемпионата «Зенитом», у которого 38 очков.