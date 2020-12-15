Медведева снялась в трейлере китайской мобильной игры

Российская фигуристка Евгения Медведева снялась в трейлере мобильной видеоигры от китайского производителя miHoYo.

В ролике, посвященном игре Honkai Impact 3rd, спортсменка танцует на льду в образе персонажа Дюрандаль

По словам Медведевой, она с детства любит аниме, и выступать в роли легендарной валькирии в рамках рождественской кампании – для нее большое удовольствие.

Напомним, ранее стало известно, что Евгения Медведева не сможет принять участие в чемпионате России в Челябинске в конце декабря 2020 года. Фигуристка фактически пропускает сезон, поскольку она не из-за травм пропустила этапы Кубка России и этап серии Гран-при.

Отметим, игра Honkai Impact 3rd вышла в 2016 году, сейчас она также доступна и на ПК.