Союз биатлонистов России (СБР) опубликовал обновленный рейтинг сезона, в котором лидируют Александр Логинов и Ирина Казакевич.

Логинов занимает первое место с 406 очками. Вторым идет Матвей Елисеев, в активе которого 344 балла, третьим — Игорь Малиновский (322). В топ-5 также входят Эдуард Латыпов (298) и Алексей Петров (243).

Кирилл Стрельцов (239) занимает седьмое место, Карим Халили (215) замыкает десятку лучших.

У женщин на первое место вышла Ирина Казакевич, набравшая 361 очко. Второе место занимает Екатерина Носкова (325), третье — Татьяна Акимова (321). Акимова присоединится к сборной России на этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия).

В топ-5 также вошли Наталья Гербулова (320) и Ульяна Кайшева (278). Светлана Миронова (240) — седьмая, Валерия Васнецова (231) — восьмая, Анастасия Халиуллина (216) — десятая.