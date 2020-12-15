Пятая ракетка мира швейцарский теннисист Роджер Федерер занял третье место в списке самых высокооплачиваемых знаменитостей по заработку за 2020 год, сообщает Forbes.

20-кратный победитель турниров «Большого шлема» заработал 106,3 миллиона долларов. Его опередили только предпринимательница Кайли Дженнер (590 миллионов) и музыкант Канье Уэст (170 миллионов).

В первую пятерку также вошли знаменитые футболисты: португальский форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду и аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси. Они заработали 105 и 104 миллионов долларов соответственно.

В топ-10 также оказались бразильский футболист Неймар и американский баскетболист Леброн Джеймс, заработавшие 95,5 и 88,2 миллионов соответственно.