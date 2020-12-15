Бывший генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов отреагировал на слухи о пункте в соглашении нападающего Александра Кокорина, по которому он не может играть в матчах против своих прежних команд — «Сочи» и «Зенита».

По словам Газизова, это полная глупость, и никакого особого пункта в контракте Кокорина нет. Газизов отметил, такого не может, иначе он не подписал бы такой контракт, а юристы клуба не одобрили бы сделку, да и сам Леонид Федун был бы против.

«Я уже не раз говорил, что вокруг «Спартака» полно слухов, и 95% из них неправдивых. Не знаю в чем текущие проблемы Кокорина, я уже в «Спартаке» не работаю, но подозреваю, что все дело в мышечной травме», — сказал Газизов, слова которого приводит Sport24.

Напомним, нападающий московского «Спартака» Александр Кокорин не поможет красно-белым в матче 19-го тура российской премьер-лиги против петербургского «Зенита».

Ранее стало известно, что генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов официально покинул свой пост. Контракт с Газизовым расторгнут, а на его место назначен управляющий директор Евгений Мележиков.