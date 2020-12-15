Солдатова сделала фото в боди и рассказала, как не чувствовала вкус еды из-за РПП

Российская гимнастка Александра Солдатова рассказала, как страдала расстройством пищевого поведения (РПП) и не чувствовала вкуса еды.

По словам спортсменки, сейчас она любит еду без приправ и специй, так как хочет чувствовать настоящий вкус.

«На протяжении 2018-2019 годов из-за РПП я вообще не чувствовала вкуса еды. Я ела как будто воздух. Ну то есть совсем ничего. Я помню, как в столовой в Новогорске я брала солонку и высыпала значительное количество соли и перца в свои овощи, но при этом я ничего не чувствовала», — рассказала Солдатова на своей странице в «Инстаграме».

Гимнастка пояснила, что страдала компульсивным перееданием, из-за которых вкусовые рецепторы перестали воспринимать вкус. Чтобы их восстановить, потребовалось много времени, подчеркнула Александра.

«Так вот, уже целый год я чувствую истинный вкус еды и наслаждаюсь им. И мне не нужны усилители. Моя маленькая большая радость», — написала Солдатова.

Напомним, в феврале нынешнего года стало известно, что Солдатова приостановила карьеру из-за булимии и не тренировалась на протяжении нескольких месяцев.