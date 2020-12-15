В испанской «Валенсии» сообщили о новом случае заражения коронавирусной инфекции в команде.

Об этом сообщает официальный сайт клуба. Отмечается, что 14 декабря все футболисты сдали тесты на коронавирус, и один из них показал положительный результат. Имя инфицированного не называется, однако он уже отправлен на карантин.

Отметим, следующий матч в чемпионате Испании «Валенсия» проведет в субботу, 19 декабря, в гостях против каталонской «Барселоны».

Ранее коронавирусом в команде переболели российский полузащитник Денис Черышев и кореец Ли Кан Ин. 26 ноября Черышев не принял участие в тренировке «Валенсии», в тот же день клуб сделал заявление об одном случае заражения коронавирусом в команде. Затем Хинес Карвахаль, агент Черышева, подтвердил, что заболевшим игроком стал россиянин. Недавно футболист выздоровел, о чем стало известно из испанских СМИ.