Российская биатлонистка Ирина Казакевич оценила свое выступление в первой части сезона-2020/21.

«То, что я попадаю в топ-15, радует, но не захлестывает. Я просто понимаю, что есть неплохая форма и надо ее продержать, сохранить. Я не ставлю задачу быть, допустим, пятой в следующей гонке», — сказала Казакевич для блога «Под прицелом» на Sports.ru.

Спортсменка пояснила, что ее задача — бороться с собой в определенных компонентах. По мнению Казакевич, в гонке преследования в Контиолахти она слишком медленно отработала на первом огневом рубеже и понимала, что на второй стрельбе надо работать в своем темпе. То же самое и на дистанции: надо понимать, комфортно ли бежать в группе, подходит ли её темп и какая потом будет стрельба.

«Пока опыта мало, тактику нащупываешь только так – через проверку и ошибки», – сказала Казакевич.

Напомним, в ближайшие выходные, 19 и 20 декабря, в Хохфильцене (Австрия) состоится четвертый этап Кубка мира по биатлону.