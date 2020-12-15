ФХО организует «пузырь» для команд на Кубке Первого канала

Федерация хоккея России организует зону карантина во время Кубка Первого канала в Москве.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу федерации. По информации источника, команды будут проходить обязательное тестирование на коронавирус и во время проведения турнира будут находиться в «пузыре» и чистой зоне как отеля, так и ледовой арены.

Такой режим проживания хоккеистов уже был на предыдущем этапе Евротура в финском Хельсинки.

Матчи в рамках Кубка Первого канала пройдут с 17 по 20 декабря.