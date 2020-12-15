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  • 15:38,  15 декабря 2020
Хоккей
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ФХО организует «пузырь» для команд на Кубке Первого канала

ФХО организует &#171;пузырь&#187; для команд на Кубке Первого канала
Сборная России по хоккею. Фото: ФХР

Федерация хоккея России организует зону карантина во время Кубка Первого канала в Москве.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу федерации. По информации источника, команды будут проходить обязательное тестирование на коронавирус и во время проведения турнира будут находиться в «пузыре» и чистой зоне как отеля, так и ледовой арены.

Такой режим проживания хоккеистов уже был на предыдущем этапе Евротура в финском Хельсинки.

Матчи в рамках Кубка Первого канала пройдут с 17 по 20 декабря.

Отметим, десять хоккеистов петербургского СКА попали в состав сборной России по хоккею на российский этап Еврохоккейтура-2020/21. Это вратарь Александр Самонов, защитники Данила Галенюк, Игорь Ожиганов и Виктор Антипин, а также форварды Владимир Э. Ткачев, Андрей Кузьменко, Владислав Каменев, Антон Бурдасов, Кирилл Марченко и Иван Морозов.

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