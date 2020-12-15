Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят выразил мнение, что в нынешнем сезоне научился справляться с сильным давлением.

«В этом году я столкнулся с очень жёсткой конкуренцией со стороны Пьера Гасли. Конечно, его победа затмила всё хорошее, что мне самому удалось показать. Но это нормально. Вы знаете, он провёл тогда фантастическую гонку», — сказал Квят, слова которого приводит Motorsport Week.

Россиянин добавил, что сейчас стал намного более совершенным пилотом, чем был раньше. По мнению Квята, он может работать более чем на 100 процентов даже в условиях сильного давления, что было проблематично еще год назад.

Гонщик предположил, что сможет вернуться в 2022 году, если будет вынужден пропустить следующий сезон в Формуле-1.

Напомним, с большой долей вероятности Квята в «Альфа Таури» заменит молодой японец Юки Цунода. О подписании контракта с ним команда может объявить уже завтра, 16 декабря.