Руководство «Пари Сен-Жермен» полагает, что сможет приобрести аргентинского нападающего каталонской «Барселоны» Лионеля Месси.

Об этом сообщает журналист Робин Бейрнер. По информации источника, маркетинговый отдел клуба предупредил персонал фирменных магазинов команды в Париже о предстоящем трансфере Месси. Отмечается, официально переговоры с Месси нельзя вести раньше шести месяцев до истечения его действующего соглашения. При этом сообщается, что стороны уже согласовали условия контракта, несмотря на запрет.

В данный момент неизвестно, какой номер может взять Месси в новой команде, так как десятка, под которой он играет в «Барселоне», во французской команде занята Неймаром.

Ранее аргентинский форвард отреагировал на свое попадание в список лучших игроков в истории футбола по версии France Football.