Игрок команды Natus Vincere по Dota 2 Богдан Iceberg Василенко поделился своими мыслями о грядущем онлайн-турнире OGA Dota PIT Season 4. Киберспортсмен признался, что его коллектив не тренировался перед ним, так как ожидал выхода нового обновления клиента игры с ребалансировкой персонажей и экономики игры.

Писали, что патч будет в середине декабря. Мы подумали, что нет смысла тратить еще больше сил на то, чтобы играть КВ перед этим OGA Dota PIT Season 4. Потому что есть такой вариант, что патч выйдет сразу же после турнира. Мы будем просто по кайфу играть на OGA Dota PIT Season 4, друзья. Если что, на будущее скажу.

OGA Dota PIT Season 4 будет проходит в онлайн-формате с 15 по 18 декабря. В турнире примет участие восемь команд, которые будут бороться за призовой фонд в размере 150 000 долларов. Следить за ходом турнира можете в нашем репортаже.