Голкипер московского «Спартака» Александр Максименко рассказал о взаимоотношениях с вратарем «Краснодара» Матвеем Сафоновым, с которым они вместе играют в составе молодежной сборной России.

По словам Максименко, у них рабочее общение, в основном во время сборов, но вратари могут написать и поздравить друг друга с днем рождения или чью-то футболку попросить.

«Обидно ли, что в основную сборную вызвали Матвея, а не меня? Как любому нормальному игроку, который хочет быть на вершине, исполнить мечту, — а сборная — это мечта для футболиста — конечно, мне было обидно. Но это выбор тренерского штаба. Почему вызвали не меня, наверное, не буду говорить. Лучше с этим вопросом обратиться к тренерскому штабу», — сказал Максименко, слова которого приводит «Матч ТВ».