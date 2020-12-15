Аналитик по Dota 2 Кайл Kyle Фридман поделился своими мыслями о роспуске состава Just Error. Он заявил, что коллектив мог был подписан крупной организацией с общей зарплатой 1,4 млн долларов на год. Кто именно мог быть этой организацией неизвестно.

Эту команду хотели подписать примерно за $1,4 млн годовой зарплаты с полной поддержкой, с выкупом в размере $250 тыс. Через месяц команды уже нет.

Just Error — был очень многообещающим миксом, состоящий из очень сильных и медийных игроков из СНГ-региона, игравших ранее за состав Virtus.pro и Саида Самаила SumaiL Хассана, однако ростер решил больше не продолжать выступать вместе, после неудачного выступления в рамках онлайн-турнира по Dota 2 EPIC League Season 2 первого дивизиона. На nevasport вышел материал, разбирающий почему коллектив перестал играть вместе так быстро.