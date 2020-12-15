Бывший наставник сборной России по биатлону Леонид Гурьев высказал мнение о том, почему в женской сборной на данный момент упал уровень качества стрельбы.

В интервью порталу News.ru Гурьев отметил, что проблемы со стрельбой возникли тогда, когда снизился объем тренажа.

«С 7 до 11 они сидят за мобильными телефонами и ноутбуками и рады, что тренажа нет. А когда подвели статистику по году и дали информацию Драчеву, выяснилось, что за год у нас 20 часов тренажа», — сказал Гурьев, отметив, что в юниорской сборной России по 80-90 часов тренажа, и эта команда завоевала пять медалей.

«Работать с винтовкой надо постоянно, а мы куда-то ее запихиваем», — отметил Гурьев, приведя в пример Светлану Миронову: в прошлом году она стала бронзовым призером этапа КМ в Хохфильцене, а сейчас даже не попала в пасьют.