Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Государственной Думы РФ Светлана Журова ответила, как может повлиять принятый в США закон Родченкова на российских спортсменов в следующем году.

В интервью порталу «Спорт день за днем» Журова заявила, что нельзя точно утверждать, что именно произойдёт, поскольку никто не понимает границы правоприменения этого закона за пределами США. «Каким образом он будет применяться к гражданам других государств?», — задалась вопросом экс-спортсменка.

Есть сомнения у Журовой и по поводу срокам давности: ведь могут начать поднимать старые дела, по которым уже вынесены решения независимых организаций.

«Если первым делом акт будет применен по вопросам Олимпиады в Сочи, тогда характер этого закона станет очевиден. Если нет — посмотрим», — сказала Журова, отметив, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) очень недовольно развитием событий с этим актом и вмешательством в свою сферу. «Не исключено, что все это — пугалка для WADA. Это — один из вариантов», — заключила Журова.