Главный тренер команды «Зенит-2» Владислав Радимов высказал предположения о грядущем матче петербургского «Зенита» и московского «Спартака» в 19-м туре РПЛ.

Слова Радимова цитирует портал РИА Новости.

«Что касается самой игры, то я бы не назвал «Зенит» явным фаворитом. Я думаю, что шансы равны, может быть, небольшой перевес на стороне «Зенита», — отметил Радимов, добавив, что петербуржцы играют дома и сил на дорогу тратить не надо.

Как считает Радимов, «Зенит» провел хороший матч против «Динамо», но футболисты клуба выглядят уставшими как внешне, так и по движению.

«Спартак» играл не так много, мне кажется, что ему в этом смысле будет попроще, особенно в концовке матча», — сказал Радимов.

Напомним, игра «Зенит» — «Спартак» пройдет завтра, 16 декабря.