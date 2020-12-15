Ямайско-американский боец UFC легчайшего веса Алджамейн Стерлинг поделился мнением о поединке Тони Фергюсона с Чарльзом Оливейрой на UFC 256.

По словам Стерлинга, этот бой доставил ему боль из-за множества причин. Стерлинг отметил, ему нравится Тони и как боец, и как человек, так как он не зазнается и он искренний.

Стерлинг добавил, серия из 12 побед прервалась внезапно после боя на коротком уведомлении с Джастином Гэтжи, где на кону был временный титул чемпиона, и невозможно не посочувствовать ему.

«Люди могут сказать: «Мы видели, что Оливейра сделал с ним, а Хабиб намного лучше». Я понимаю это. Но одновременно это на пять лет постаревший Тони, если отсчитывать момент, когда они впервые должны были встретиться», – сказал Стерлинг, слова которого приводит Allboxing.

Напомним, американский боец Тони Фергюсон проиграл Чарльзу Оливейре в соглавном бою турнира UFC 256, который проходил в Лас-Вегасе (США).

Все три рефери отдали победу бразильскому бойцу с одинаковым счетом 30-27. Для Оливейры эта победа стала восьмой подряд, а у Фергюсона, таким образом, уже два поражения за год. В мае американец проиграл своему соотечественнику Джастину Гэтжи в поединке за временный титул в легком весе.