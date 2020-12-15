Российский лыжник, олимпийский чемпион Александр Легков высказался о влиянии отсутствия скандинавских сборных на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Давосе на итоговые результаты гонок.

В интервью порталу Teamrussia.pro Легков отметил, что картинка была бы ярче, если бы на этапе Кубка мира в Давосе присутствовали шведы, норвежцы и финны, однако отсутствие этих сборных — только их проблемы.

«Идет борьба за кубковые очки, которые потом помогут спортсменам отобраться на чемпионат мира», — сказал Легков, добавив, что у каждой команды свои задачи.

То, что Большунов, Мельниченко и Мальцев стали лучшими в индивидуальной гонке, войдет навсегда в историю. При этом никто и никогда не вспомнит о том, что в Давосе не было норвежцев», — заключил Легков.