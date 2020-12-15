Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза отложил решение по матчу 18-го тура РПЛ «Сочи» – «Спартак».

КДК РФС запросил дополнительные материалы, а все эпизоды будут рассмотрены на дополнительном совещании 21 декабря. Таким образом, главный тренер красно-белых Доменико Тедеско, поведение которого должно было сегодня рассматриваться на совещании, сможет руководить своими подопечными в матче 19-го тура против «Зенита».

Отметим, КДК рассмотрит поведение Тедеско в связи с конфликтом, который произошел между немецким специалистом и тренером вратарей «Сочи» Дмитрием Бородиным.

Напомним, матч между «Зенитом» и «Спартаком» состоится 16 декабря и начнется в 20:00 по московскому времени. Главным арбитром поединка станет Сергей Карасев. Матч будет проходить при пустых трибунах стадиона «Газпром Арена».