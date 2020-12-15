Российский лыжник, олимпийский чемпион в марафоне Александр Легков высказался о триумфе Рози Бреннан на этапе Кубка мира в Давосе и результатах российских лыжниц.

В интервью порталу Teamrussia.pro Легков отметил, что трасса в Давосе оказалась очень трудной, и спортсменки преодолели ее, как смогли. «Наши девочки говорили, что лыжи работали отлично, а значит, и никакой недооценки соперниц не было», — сказал эксперт, подчеркнув, что Юлия Ступак выжала из себя ве силы и завоевала первый подиум после родов.

Одержавшая победу в гонке Рози Бреннан из США была объективно сильнее, считает Легков. «Когда за несколько километров до финиша ты двигаешься с такой скоростью, как американка, догнать тебя просто нереально. Чтобы остановить Бреннан, надо было перед ней поставить противотанковые ежи», — заключил лыжник.