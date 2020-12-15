Голкипер нижегородского «Торпедо» Алексей Мельничук покинет команду и присоединится к клубу Национальной хоккейной лиги «Сан-Хосе Шаркс».

Об этом сообщает Sport24. Отмечается, что форварды Иван Чехович и Семен Дер-Аргучинцев останутся в нижегородском клубе до конца сезона на правах аренды.

Отметим, 22-летний вратарь является воспитанником петербургского СКА, за молодежную сборную России Мельничук сыграл на чемпионате мира 2018 года. В мае 2020 года он подписал контракт с «Сан-Хосе».

В текущем сезоне Мельничук провел за «Торпедо» 14 матчей, в которых одержал шесть побед, отразив 91,2% бросков по своим воротам при коэффициенте надежности 2,68.

Ранее петербургский СКА объявил об уходе трех хоккеистов. Как сообщается на официальном сайте, команду покидают форварды Яков Тренин и Дмитрий Завгородний, а также голкипер Михаил Бердин.