Гол российского полузащитника «Краснодара» Магомеда-Шапи Сулейманова был включен в топ претендентов на звание лучшего гола группового этапа Лиги чемпионов в сезое-2020/21.

Список всех претендентов опубликовала пресс-служба УЕФА.

Отметим, в список претендентов попал гол Сулейманова со штрафного в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против испанской «Севильи». Эта игра завершилась со счетом 3:2 в пользу испанской команды.

В списке возможных обладателей звания значатся мячи Йозуа Киммиха (матч «Локомотив» — «Бавария»), Луки Модрича (матч «Реала» и «Шахтера»), Бруну Фернандеша (поединок «Манчестер Юнайтед» и «Истанбул Башакшехир»), Антуана Гризманна (игра «Барселона» — «Ференцварош»), Неймара (игра «ПСЖ» — «Истанбул Башакшехир»). Голосование проходит на официальном сайте УЕФА, в нем можно принять участие.