Стример Илья Maddyson Давыдов поделился своим мнение относительно русской озвучки в игре Cyberpunk 2077. Давыдов заявил, что она оставляет желать лучшего и удивился тому факту, что многие геймеры предпочитают русскую озвучку вместо оригинальной.

Как выявить полного дебила с отрицательным IQ: он всегда ноет, что ему нужна русская озвучка. Я удивлен количеством деградантов, которые в 2020-м не только инглиша не знают, но и читать не умеют. Озвучка в киберпанке, кста, отвратная, начиная от игры актеров и заканчивая.

Cyberpunk 2077 — это игра от CD Project RED, причем отошедшая от мира фэнтези и средневековья к будущему и киберпанковскому сеттингу. События игры разворачиваются в мире настольной RPG Cyberpunk 2020, однако временные рамки сдвинуты к 2077 году.

Релиз игры состоялся 10 декабря в 3 часа ночи на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.

Ранее Мэддисон заявил, что новая игра от CD Projekt RED является лучшей игрой в истории. Давыдов признался, что на прохождение всей игры он потратил порядка шестнадцати часов.