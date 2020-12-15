Стример Вадим Evelone Козаков заявил о том, что администрация платформы заблокирует его Twitch-канал 15 декабря навсегда. Козаков сказал, что причиной этого станет использование оскорбительных обращений во время трансляции.

Команда модерации связалась с нами, чтобы поставить нас в известность о нарушении, недавно произошедшем в ходе Вашей трансляции. Речь идет об использовании оскорбительных обращений во время трансляции. Меня проинформировали, что данное нарушение приведет к перманентной блокировке канала завтра.

Стример также заявил, что платформа разорвет партнёрскую программу с ним из-за большого объёма нарушений.

Ранее компания Valve заблокировала аккаунт стримера Вадима Evelone Козакова с Steam. Представители компании заявили, что владелец аккаунта нарушил пользовательское соглашение с платформой. Козаков посчитал примерную стоимость инвентаря в значение 12 млн рублей.