Российский лыжник, двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов пропустит многодневку «Тур де Ски».

Слова тренера Устюгова Маркуса Крамера цитирует агентство ТАСС. Тренер отметил, что лыжник не будет готов к «Тур де Ски», поскольку тренировки по плану он возобновил лишь неделю назад. По словам Крамера, сейчас они с Устюговым будут смотреть на динамику возвращения формы.

«Я с ним общаюсь каждый день, пока очевидно, что он еще не готов стартовать, двигаться вперед будем постепенно, шаг за шагом», — сказал Крамер, добавив, что если все будет нормально, то следующий шаг — участие в этапах Кубка мира в Лахти или в Фалуне.

Напомним, Сергей Устюгов незадолго до старта сезона на Кубке мира по лыжным гонкам переболел коронавирусом.