Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини рассказал о состоянии игроков своей команды перед игрой против туринского «Ювентуса» в чемпионате Италии по футболу.

Слова Гасперини цитирует портал football-italia. По словам тренера, сегодня, 15 декабря, Алексей Миранчук сдал отрицательный тест на коронавирус и получил разрешение на тренировки.

«Иличич все еще отсутствует. Не знаю, успеет ли он восстановиться, он не тренировался до вчерашнего дня. У него проблемы с горлом», — отметил Гасперини.

По словам тренера, в матче против «Ювентуса» «Аталанте» нужно показать сильное выступление, игроки команды должны проявить уверенность. «У нас не много времени на подготовку, но в такой ситуации оказались все», — заключил Гасперини.