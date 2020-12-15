На чемпионате мира по фигурному катанию 2021 года в шведском Стокгольме не будет проходить жеребьевка, определяющая порядок выступления участников в произвольной программе.

Об этом сказано на официальном сайте ISU в новом обращении организации.

Как заявляет ISU, проведение чемпионата мира по фигурному катанию в Стокгольме все также планируется в те же даты — 22-28 марта 2021 года. ISU вместе с организаторами турнира сделает все возможное, чтобы обеспечить безопасность всех участников ЧМ в связи со сложившейся обстановкой по коронавирусу.

Порядок участников для выступления в произвольной программе или произвольном танце будет обратным протоколу результатов короткой программы (лидеры выступают последними). Отказ от дополнительной жеребьевки вызван желанием избежать массового скопления людей.