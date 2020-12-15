Спортивный агент, работающий с фигуристами, Ари Закарян высказался о влиянии пандемии на состояние фигурного катания по всему миру.

В интервью порталу «Спорт Бизнес Онлайн» Закарян отметил, что фигурное катание находится в очень плохом состоянии, ведь кто-то уже мог быть почти двукратным чемпионом мира, но турниры отменяют.

«У кого-то реально пропали очень серьёзные титулы, и мы можем только догадываться, насколько для них это сильный удар», — отметил Закарян, подчеркнув, что если не будет соревнований, спортсмены не будут выступать и зарабатывать, поэтому будут терять мотивацию к чему-то стремиться.

«Если есть возможность сделать шоу и организовывать соревнования, я двумя руками «за», чтобы наш спорт продвигался вперед и не умирал», — подчеркнул Закарян, добавив, что в Японии, США и России сейчас идет движение, а Европа и Канада совсем в плачевном состоянии.