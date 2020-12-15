Российская фигуристка, чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева вылечилась от коронавируса и скоро приступит к тренировочному сбору в Новогорске перед чемпионатом России в Челябинске.

Об этом сообщает портал «Спорт день за днем». Как стало известно СМИ, фигуристка уже полностью поборола коронавирус, которым заразилась в конце ноября. На данный момент фигуристка в составе группы Алексея Мишина находится в Новогорске, сейчас все спортсмены ожидают результатов теста на коронавирус.

По информации издания, все спортсмены группы Мишина чувствуют себя хорошо, хоть результатов теста еще нет. В оптимальном состоянии после простуды находятся и Михаил Коляда с Анастасией Гуляковой, которые пропустили из-за недомоганий пятый этап Кубка России по фигурному катанию.

Чемпионат России по фигурному катанию в Челябинске стартует 24 декабря.