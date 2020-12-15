Российская фигуристка, ученица группы Этери Тутберидзе Майя Хромых выучила каскад с четверным тулупом.

Видео исполнения сложного каскада прыжков — четверного тулупа и тройного тулупа — появилось в официальном «Инстаграме» Тутберидзе. К ролику команда Тутберидзе добавила хэштег #двигаемсявперёд.

Ранее фигуристка на протяжении года пыталась исполнить на соревнованиях четверной сальхов, однако все попытки оказались неудачными: фигуристка падала. На чемпионате Москвы фигуристка опробовала новый четверной прыжок — тулуп, однако и он завершился падением.

В конце декабря Майя Хромых примет участие в чемпионате России по фигурному катанию среди взрослых в Челябинске, фигуристка прошла отбор, став третьей на двух этапах Кубка России по фигурному катанию — в Сызрани и в Казани.