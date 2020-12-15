Турнир по фигурному катанию серии ISU Challenger — Nebelhorn Trophy в сезоне-2021/22 будет отборочным турниром к зимней Олимпиаде в Пекине-2022.

Такое решение приняли в ISU, решение озвучено на официальном сайте организации. Соревнования пройдут в немецком Оберстдорфе с 22 по 25 сентября 2021 года. Те, кто примут участие в этом турнире, смогут получить квалификационные лицензии на Зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине.

Такая опция будет доступна для тех фигуристов, которые не смогут получить лицензии на чемпионате мира 2021 года по фигурному катанию в Швеции. Схема получения лицензий может поменяться, если турнир решат отменить из-за пандемии коронавируса. На данный момент турнир не отменен, его планируют провести с 22 по 28 марта 2021 года в Стокгольме.