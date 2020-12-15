Российская фигуристка, чемпионка Европы Алена Косторная вернулась к тренировочному процессу после того, как выздоровела от коронавируса.

Видео с тренировкой Косторной появилось в «Инстаграме» академии «Ангелы Плющенко», в ролике она прыгает на скакалке. «Алена Косторная приступила к тренировкам. Набирай скорее форму, Алёнка!», — гласит подпись на видео.

Напомним, из-за положительного теста на коронавирус Алена Косторная пропустила пятый этап Кубка России по фигурному катанию. Болезнь у фигуристки проходила бессимптомно, перед этим Косторная поучаствовала в этапе Гран-при России, где заняла второе место.

Фигуристка попала в список 18-ти участниц чемпионата России по фигурному катанию в Челябинске. Турнир состоится с 24 по 27 декабря на «Арене Трактор».