Российский пилот команды «Альфа Таури» Даниил Квят обратился к болельщикам после окончания сезона-2020 в Формуле-1.

В своем «Инстаграме» Квят выложил несколько фотографий с членами своей команды, а также поблагодарил болельщиков за поддержку и отметил, что они придавали ему сил и энергии в 2020 году.

«Спасибо вам за все! До встречи!», — отметил Квят, добавив, что особенно чувствовал силу поддержки фанатов в последние два месяца.

«Благодарю свою команду за работу и поддержку. Был сложный год, мы решали непростые задачи, но мы справились и достойно завершили чемпионат», — заключил Квят.

Напомним, Даниил Квят в сезоне-2021 с большой долей вероятности уступит свое место в команде «Альфа-Таури» молодому японскому пилоту Юко Цуноде.