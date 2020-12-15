Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук попал в заявку команды на матч 12-го тура чемпионата Италии по футболу против туринского «Ювентуса».

Информация об этом появилась в социальных сетях «Аталанты». Миранчук попал в список из 23-х футболистов, которые могут выйти на поле в игре Серии А, сразу же после того, как вылечился от коронавируса.

Напомним, сегодня, 15 декабря, стало известно о том, что Алексей Миранчук сдал отрицательный тест на коронавирус и смог вернуться к тренировкам в составе команды. О болезни Алексея Миранчука стало известно 27 ноября, положительный тест на коронавирус он сдал днём ранее.

Игра «Ювентус» — «Аталанта» пройдет завтра, 16 декабря, на арене «Ювентус-Стэдиум» в Турине. Начало игры назначено на 20:30 по московскому времени.