Российская фигуристка и тренер, чемпионка мира Мария Бутырская высказала мнение о том, кто может стать чемпионкой России на турнире в Челябинске в конце декабря 2020 года.

В интервью Sport24 Бутырская отметила, что Алене Косторной хватало тройных акселей, чтобы быть лучшей и бороться с квадистками.

«Это будет соревновательный момент, кто выстоит, кто лучше настроится. Алену очень хорошо оценивают, у нее отличное катание, отличные огромные прыжки, не просто прыжки, а прыжищи!», — отметила Бутырская, добавив, что Камила Валиева пока вступает во взрослую жизнь, Елизавета Туктамышева будет бороться, Александра Трусова сможет встрять в борьбу.

«Бороться будут все. И здорово, что будет конкуренция», — заключила Бутырская.