Двукратный олимпийский чемпион по биатлону, депутат Государственной Думы РФ Сергей Чепиков высказался о роли лидера сборной России по биатлону, которую на себя должен взять Александр Логинов.

Слова Чепикова цитирует портал «Спорт день за днем». Как считает специалист, Логинову пора взять на себя нелегкое бремя лидерства, помогать команде и делиться своим опытом. По словам Чепикова, подобным образом поступал Мартен Фуркад в сборной Франции, и сейчас французские биатлонисты ровно выступают и готовились все вместе.

«Лидер думает не только о своем результате, но и о команде. Это непростая миссия. Французы, тренируясь с Фуркадом, тянулись за ним. И сейчас показывают очень хорошие результаты», — сказал Чепиков.

Напомним, ранее Александр Касперович отметил в интервью, что Александр Логинов не ощущает себя лидером сборной России.