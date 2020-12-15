Российский полузащитник подмосковных «Химок» Денис Глушаков высказал мнение о том, чего не хватает московскому «Спартаку» в текущем сезоне.

По словам Глушакова в эфире программы «8-16» на «Матч ТВ», «Спартаку» не хватает игроков впереди.

«Да, выпускают Кутепова. Но мне, как стороннему наблюдателю, кажется, что можно было выпустить Маслова, а Кутепова поставить вперед для количества», — отметил Глушаков, добавив, что «Сочи» в прошлом туре закономерно выиграл матч, имея больше моментов.

«Если бы не Максименко в этом сезоне, «Спартак» не находился бы даже на втором месте», — сказал Глушаков, добавив, что по сравнению с прошлым сезоном Александр Максименко чувствует себя увереннее и вытаскивает команду. Как считает Глушаков, Максименко является одним из лучших игроков «Спартака».