Бывший игрок петербургского «Зенита» и сборной России Владислав Радимов высказался о выступлении российских клубов в еврокубках и отсутствии «Спартака» в европейских турнирах.

Слова Радимова цитирует портал «Спорт-Экспресс».

«Мне не хватает «Спартака» в еврокубках, честно скажу. Выигрывает он там или проигрывает – просто не хватает», — сказал Радимов, добавив, что всегда смотрит в программе тура РПЛ, когда играет «Зенит» и когда играет «Спартак», поскольку это интересно.

«О «Спартаке» будут говорить много, будут писать много, и это увлекает», — сказал Радимов.

Также Радимов подчеркнул, что российские клубы неудачно выступили в еврокубках не из-за невезения, это был очевидный провал.

Напомним, из всех российских клубов только «Краснодар» сумел выйти в плей-офф еврокубковых турниров.