Сборная России по гандболу начала встречу против команды Дании на чемпионате Европы по гандболу среди женских команд.

Игра проходит в датском городе Хернинг на стадионе «Йюске-Банк-Боксен».

Прямую трансляцию матча можно найти здесь.

Россиянки на данный момент делят с француженками лидерство в группе I: обе команды ни проиграли ни одного матча, а между собой сыграли вничью — это произошло в предпоследнем туре. Сборная Дании идет на третьей строчке турнирной таблицы с одним поражением.

На прошлом чемпионате Европы сборная России обыграла команду Дании со счетом 32:21.

Ранее женская сборная России по гандболу ни разу в своей истории не выигрывала континентальное первенство. Два года назад, на предыдущем чемпионате Европы россиянки завоевали серебряные медали турнира.